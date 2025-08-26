Скидки
Netflix разрешил режиссёрам использовать ИИ в своих фильмах и сериалах

Стриминговый сервис Netflix представил список правил, выполнение которых разрешит использовать нейросети при создании фильмов и сериалов для платформы.

Основных рекомендаций пять — при их соблюдении Netflix не планирует выступать против ИИ в кинематографе:

  • результат работы нейросетей не должен нарушать авторские права;
  • сгенерированный контент нельзя использовать повторно, а также обучать на нём ИИ;
  • при работе с ИИ нужно соблюдать меры кибербезопасности;
  • созданный материал должен быть временным;
  • авторам стоит быть аккуратными при исправлении внешнего вида и голоса актёров, чтобы избежать репутационных и юридических рисков.

Отмечается, что на ранних этапах создания Netflix даже приветствует использование нейросетей, чтобы режиссёры могли быстрее визуализировать свои идеи и готовить материалы для инвесторов.

