Даша вернулась: вышел новый трейлер фильма «Папины дочки»

Посреди выхода четвёртого сезона «Папиных дочек» состоялась премьера нового трейлера фильма «Папины дочки: В кино» — с ним авторы подтвердили долгожданное возвращение Даши и объявили о переименовании новинки в «Папины дочки: Мама вернулась». Премьера фильма состоится уже 30 октября.

Сейчас продолжает выходить четвёртый сезон шоу, в котором Даша ещё не появлялась, а глава семейства Васильевых встречается с новой девушкой — и новые эпизоды как раз посвящены тому, как с девушкой пытаются сжиться все в окружении папы дочек.

При этом уже подтверждено, что события фильма «Папины дочки: Мама вернулась» развернутся после финала четвёртого сезона. Съёмки фильма проходили около месяца — большая часть пришлась на июнь, но недавно были досъёмки.