На Amazon подали в суд из-за надписи «купить фильм» — зрителям дают лишь право на просмотр

На Amazon подали в суд из-за надписи «купить фильм» — зрителям дают лишь право на просмотр
В Вашингтоне началось рассмотрение коллективного иска к Amazon — зрители Prime Video обвиняют сервис в «подмене понятий» и ложной рекламе.

Дело в предложении «купить фильм» — эту формулировку используют многие онлайн-кинотеатры, предлагая заплатить деньги за добавление в свою коллекцию любимого кино. На самом деле купленная копия фильма вам не принадлежит: это лишь лицензия на просмотр, а лента может вообще исчезнуть из вашей библиотеки, если онлайн-кинотеатр потеряет права на неё.

Подобный судебный процесс уже проходил в 2020 году: тогда Amazon заявила, что слово «купить» не используется в прямом значении и все зрители знают, что под ним подразумевается. Но теперь иск более обоснован — недавно в Калифорнии запретили рекламировать сделку как «покупку», если клиент не получает полное право на владение продуктом.

