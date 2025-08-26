Скидки
Netflix выпустил трейлер фильма «Девушка из каюты №10» с Кирой Найтли

Netflix выпустил трейлер фильма «Девушка из каюты №10» с Кирой Найтли
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер полнометражного фильма «Девушка из каюты №10». Главную роль в психологическом триллере сыграла Кира Найтли, лента выйдет 10 октября.

Сюжет основан на романе Рут Уэйр о путешествии на роскошном круизном лайнере. Во время круиза главная героиня, журналистка обнаруживает, как за борт выбрасывают тело — но ей никто не верит, поскольку весь экипаж и пассажиры на месте.

Видео доступно в группе «Все трейлеры во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Помимо Найтли, в съёмках «Девушки» приняли участие Гай Пирс, Ханна Уоддингем, Кая Скоделарио и другие.

