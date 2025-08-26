Вышел ремастер культового шутера Gears of War

26 августа состоялся релиз Gears of War: Reloaded — ремастера культового шутера 2006 года. Обновлённая версия первой игры серии доступна как на ПК, так и на консолях последнего поколения (Xbox Series и PlayStation 5).

В переиздании Gears of War игроки смогут оценить обновлённую графику с поддержкой 4K и HDR, увеличенную частоту кадров, а также мультиплеер.

Игра получила от критиков 78 балов из 100. Рецензенты отмечают, что Reloaded почти не отличается от версии Ultimate Edition 2015 года, при этом за последние 20 лет геймплей шутера явно устарел и сможет привлечь только фанатов оригинальной игры.