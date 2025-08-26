Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел ремастер культового шутера Gears of War: Reloaded

Вышел ремастер культового шутера Gears of War
Комментарии

26 августа состоялся релиз Gears of War: Reloaded — ремастера культового шутера 2006 года. Обновлённая версия первой игры серии доступна как на ПК, так и на консолях последнего поколения (Xbox Series и PlayStation 5).

В переиздании Gears of War игроки смогут оценить обновлённую графику с поддержкой 4K и HDR, увеличенную частоту кадров, а также мультиплеер.

Игра получила от критиков 78 балов из 100. Рецензенты отмечают, что Reloaded почти не отличается от версии Ultimate Edition 2015 года, при этом за последние 20 лет геймплей шутера явно устарел и сможет привлечь только фанатов оригинальной игры.

Материалы по теме
Helldivers 2 вышла на Xbox Series — скоро начнётся кроссовер с Halo 3: ODST
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android