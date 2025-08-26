Скидки
Вышел трейлер «Хэмнета» — фильма про Шекспира с Полом Мескалом в главной роли

Вышел трейлер «Хэмнета» — фильма про Шекспира с Полом Мескалом в главной роли
Кинокомпания Focus Features представила тизер-трейлер предстоящего фильма «Хэмнет» об известном английском писателе Уильяме Шекспире. Лента выйдет в прокат 27 ноября.

Главные роли в фильме сыграли Пол Мескал («Гладиатор 2»), Джесси Бакли («Чернобыль») и Эмили Уотсон («Красный дракон»). Режиссёром выступила Хлоя Чжао — автор оскароносной картины 2020 года «Земля кочевников».

Лента представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленном сыне Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына.

