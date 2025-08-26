Трейлер фильма Is This Thing On? — новой комедии Брэдли Купера

Создатели предстоящего комедийного фильма Is This Thing On? («Эта штука работает?») опубликовали трейлер проекта. Премьера ленты состоится в октябре на фестивале в Нью-Йорке, а с 19 декабря её начнут показывать в кинотеатрах.

Фильм расскажет о расставании семейной пары — после долгих лет жизни вместе каждому предстоит сложный этап, на котором герои будут пытаться найти себя и сохранить дружеские отношения.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Продюсером и режиссёром выступит Брэдли Купер, известный по «Областям тьмы», «Мстителям» и «Стражам Галактики», он же исполнит одну из главных ролей. В фильме также снялись Уилл Арнетт, Лора Дерн и Шон Хейз.