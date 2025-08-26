Скидки
Когда покажут Айфон 17: дата презентации iphone 17

iPhone 17 представят уже 9 сентября
Компания Apple анонсировала большую презентацию, которая пройдёт уже 9 сентября — на ней будет официально представлен новый смартфон iPhone 17. Об этом компания сообщила в коротком пресс-релизе.

Прямая трансляция шоу от Apple, которое получило название GlowTime, начнётся 9 сентября в 20:00 мск. Содержание эфира, как обычно, остаётся тайной, но главным событием должен стать именно очередной iPhone. Ожидается, что компания анонсирует большую линейку iPhone 17 вместе с тонким iPhone 17 Air, а также умные часы Watch Series 11, беспроводные наушники AirPods Pro 3 и другие новые гаджеты.

Само мероприятие пройдёт в кампусе Apple в Калифорнии, а в Сети ивент можно будет увидеть на YouTube и официальном сайте Apple.

