В Москве прошёл крупнейший турнир по Point Blank с призовым фондом 2,68 млн рублей

В Москве прошёл крупнейший турнир по Point Blank с призовым фондом 2,68 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве завершился главный российский турнир по Point BlankPoint Blank League 2025, организованный платформой «Фогейм». За титул чемпиона и призовой фонд в 2,68 млн рублей боролись шесть сильнейших команд страны, включая участников международных турниров. Трофей увезла команда AoeXe, обыграв в финале who cares? со счётом 3:1.

Team AoeXe

Team AoeXe

Фото: PBL 2025

Финал стал принципиальным: соперники — участники PBIC 2025, и на кону стояла не только победа, но и лидерство в российском рейтинге. Победителям досталась главная часть призовых — 1,3 млн рублей, остальное распределили между призёрами.

Максим Raiden Бабушкин признан MVP турнира, а капитан Андрей w3z1k Ильичёв рассказал, как команда готовилась к чемпионату:

Костяк нашей команды уже устоялся: Nupaqt, FreeD, Raiden и я играем вместе уже несколько лет. K1ryaa пришёл к нам в феврале этого года. Мы живём в разных городах, так что всё это время тренировались онлайн, а встретились вживую уже здесь, на турнире. Наша следующая цель — пройти отбор на международный турнир PBIC 2026. Квалификации на «Арене Фогейм» скоро начнутся. Сейчас нам надо тренироваться ещё усерднее.

AoeXe — одна из старейших команд в дисциплине, на сцене с 2010 года, дважды становилась чемпионом мира. В этом сезоне за команду выступали Nupaqt, FreeD, w3z1k, K1ryaa и Raiden.

