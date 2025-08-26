Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Брюс Уиллис всё ещё «очень подвижен», но «теряет способность говорить» — жена актёра

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о тяжёлом самочувствии 70-летнего актёра. После трёх лет жизни без кино легенда кино продолжает активно двигаться, но заболевания мозга остаются проблемой.

Брюс по-прежнему очень подвижен. В целом у Брюса отличное здоровье, его подводит только мозг… Он теряет способность говорить, но мы научились приспосабливаться. И у нас есть способ общаться с ним, просто… другой способ.

Эмма также отметила, что временами замечает моменты, когда индивидуальность Брюса возвращается.

Не целыми днями, однако такие моменты бывают. Например, его смех — у него такой голос, смеющийся от души. Иногда в его глазах появляется огонёк или он ухмыляется, и я просто словно переношусь в другое место. Просто трудно заметить, потому что эти моменты появляются так же быстро, как и исчезают.