«Я не остановлюсь, мы должны выиграть для Liquid ещё один титул»: Blitz — о предстоящем TI

Тренер Team Liquid Уильям Blitz Ли сделал громкое заявление накануне старта The International 2025 по Dota 2. В соцсети X он отреагировал на пост клуба, напомнившего о двух чемпионствах Liquid на главном турнире по Dota:

Я не остановлюсь, мы должны выиграть для Liquid ещё один титул. Обещаю вам это.

Liquid побеждала на TI в 2017 и 2024 годах. Первый раз команду к победе привёл Сонг Го Heen Ли, а во второй — уже Blitz, который работает в организации с 2019 года. Именно под его руководством Liquid вернулась на вершину спустя семь лет.

The International 2025 стартует 4 сентября в Гамбурге и завершится 14 сентября. В турнире примут участие 16 команд, а призовой фонд уже превысил $ 2,1 млн и продолжает расти за счёт продаж командных наборов и бандлов.

Liquid входит в число главных претендентов на победу и будет бороться за третий титул в истории организации — и второй подряд для Blitz как тренера.