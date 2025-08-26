«Играю с 16 лет»: чемпион UFC Хамзат Чимаев — о своей любви к Dota 2

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев признался, что играет в Dota 2 с юности. На трансляции RavshanN на Twitch стример предложил бойцу сыграть вместе, после чего Чимаев рассказал о своём увлечении игрой от Valve и ответил на вопрос о своём рейтинге в Dota 2:

«Просто играю. С 16 лет».

Ранее Чимаев периодически показывал себя в личных медиа за игрой в «Доту».

Хамзат Чимаев, 31-летний боец, представляющий ОАЭ, 16 августа 2025 года победил Дрикуса дю Плесси на турнире в Чикаго и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. После поединка Чимаев активно участвует в медиа и появляется в эфирах популярных стримеров.