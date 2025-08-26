Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Играю с 16 лет»: чемпион UFC Хамзат Чимаев — о своей любви к Dota 2

«Играю с 16 лет»: чемпион UFC Хамзат Чимаев — о своей любви к Dota 2
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев признался, что играет в Dota 2 с юности. На трансляции RavshanN на Twitch стример предложил бойцу сыграть вместе, после чего Чимаев рассказал о своём увлечении игрой от Valve и ответил на вопрос о своём рейтинге в Dota 2:

«Просто играю. С 16 лет».

Ранее Чимаев периодически показывал себя в личных медиа за игрой в «Доту».

Хамзат Чимаев, 31-летний боец, представляющий ОАЭ, 16 августа 2025 года победил Дрикуса дю Плесси на турнире в Чикаго и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. После поединка Чимаев активно участвует в медиа и появляется в эфирах популярных стримеров.

Призовой фонд TI 2025 превысил $ 2 млн!
Призовой фонд The International 2025 по Dota 2 превысил $ 2 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android