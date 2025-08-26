Скидки
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился актуальными успехами мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Проект собрал уже более 236 млн просмотров за два месяца показов.

Таким образом, «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным фильмом в истории Netflix. Проект сумел обойти «Не смотрите наверх», «Птичий короб» и «Достать ножи. Стеклянная луковица». Ранее лидерство удерживала комедия «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом — за три месяца картина собрала 230 млн просмотров.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня. Сюжет повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Проект получил очень высокие оценки от критиков и зрителей, в Netflix тем временем уже работают над продолжением и спин-оффами.

