Вышел тизер-трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Вышел тизер-трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»
Компания Konami опубликовала тизер-трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», который основан на второй игровой части культовой франшизы.

В центре сюжета — мужчина Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Там он столкнётся с пугающими существами и переживёт жуткие события.

Главные роли в проекте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). За постановку ленты отвечал режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган.

Премьера фильма ужасов состоится 23 января 2026 года в мировых кинотеатрах, картина также официально выйдет в России.

Тизер-трейлер

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Konami.

