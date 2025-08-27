Вышел трейлер третьего сезона сериала «Алиса в Пограничье»

Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Алиса в Пограничье». Ранее выходил тизер, а сейчас — большой трейлер.

Полноценный трейлер третьего сезона

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Алиса в Пограничье» — японская дорама в жанре научной фантастики и триллера, основанная на одноимённой манге Харо Асо. Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия исполняют роли главных героев, оказавшихся в опустевшем Токио, где они вынуждены участвовать в опасных играх, тип и сложность которых определяются игральными картами.

Первые два сезона зрители приняли крайне тепло, отмечая оригинальность, актёрскую игру и интересный сюжет.

Все эпизоды третьего сезона выйдут сразу 25 сентября.