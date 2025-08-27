Скидки
Трейлер драматического сериала «Савант» с Джессикой Честейн в главной роли
Apple опубликовала трейлер драматического сериала «Савант», в котором главную роль исполнила Джессика Честейн.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет сериала вдохновлён реальной историей описанной в статье «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?», опубликованной в Cosmopolitan в августе 2019 года. История расскажет о женщине, известной, которая внедряется в онлайн-группы хейтеров, чтобы предотвратить масштабные публичные нападения.

Сценарий шоу написала Мелисса Джеймс Гибсон. Премьера «Саванта» состоится 26 сентября на Apple TV+.

