Эксперты назвали, на что обращать внимание при покупке бюджетных смартфонов

Комментарии

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, на что следует обращать внимание при покупке бюджетных смартфонов. По словам экспертов, важно ориентироваться не на количество функций, а на сбалансированные характеристики.

Эксперты называют выбор процессора ключевым элементом, так как этот параметр определяет, будет ли гаджет работать быстро и плавно даже спустя годы. При выборе экрана стоит рассматривать модели с IPS- или AMOLED-матрицей с разрешением не ниже Full HD+.

Ещё очень важен объём оперативной памяти — он должен быть минимум 6 ГБ при 128 ГБ встроенной памяти. Если приобрести смартфон с памятью меньше, могут быть проблемы с производительностью.

