Известного телеведущего Николая Дроздова бросили обе дочери — Mash
По информации издания Mash, известного телеведущего Николая Дроздова бросили дочери Елена и Татьяна. После операции Николай практически перестал самостоятельно передвигаться и ему нужна помощь, но дочери её не оказывают.
Легенде отечественного ТВ провели операцию этим летом. С того момента он не может подняться с постели и ходить. Боли мучают Николая Николаевича до сих пор. Об этом Mash рассказала его супруга.
С её слов, на съёмки его давно не зовут. Живёт пара на пенсию — 40 тыс. рублей с надбавками. Других источников дохода у них нет. Также женщина призналась: справляются вдвоём, дети не помогают.
Сам Николай Дроздов никаких комментариев не оставляет.
Комментарии
