Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Известного телеведущего Николая Дроздова бросили обе дочери — Mash

Известного телеведущего Николая Дроздова бросили обе дочери — Mash
Комментарии

По информации издания Mash, известного телеведущего Николая Дроздова бросили дочери Елена и Татьяна. После операции Николай практически перестал самостоятельно передвигаться и ему нужна помощь, но дочери её не оказывают.

Легенде отечественного ТВ провели операцию этим летом. С того момента он не может подняться с постели и ходить. Боли мучают Николая Николаевича до сих пор. Об этом Mash рассказала его супруга.

С её слов, на съёмки его давно не зовут. Живёт пара на пенсию — 40 тыс. рублей с надбавками. Других источников дохода у них нет. Также женщина призналась: справляются вдвоём, дети не помогают.

Сам Николай Дроздов никаких комментариев не оставляет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android