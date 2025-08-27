Скидки
Переговоры о продолжении мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» уже ведутся

Переговоры о продолжении мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» уже ведутся
«Кей-поп-охотницы на демонов» — внезапный и большой хит Netflix, который стрельнул и покорил весь мир. Проект стал самым просматриваемым фильмом в истории площадки, и это явно не вершина — он собрал уже более 236 млн просмотров всего за два месяца показов.

По данным издания The Hollywood Reporter, Sony и Netflix ведут переговоры о выпуске продолжения. Других подробностей пока что нет.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня. Сюжет повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив.

