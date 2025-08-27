Звезда «Интерстеллара» Джессика Честейн получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Издание Variety сообщило, что звезда «Интерстеллара», «Опасной игры Слоун» и других фильмов Джессика Честейн получит собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

По данным журналистов, церемония открытия звезды состоится 4 сентября. В этот день за процессом будет наблюдать сама Честейн, а также, вероятно, её близкие люди и коллеги. Обычно в это мероприятие так и происходит.

Джессика Честейн обладательница множества наград, включая премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также номинантка на две премии BAFTA, две премии «Тони» и премию «Эмми». В 2012 году журнал Time признал её одной из ста самых влиятельных людей мира.