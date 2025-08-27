«Однажды случилась страшная история»: Гоша Куценко — о съёмках в «Хуторе»

Известный российский актёр Гоша Куценко в недавнем интервью поделился опытом съёмок в комедийном сериале «Хутор». Во время производства, отметил артист, случилась страшная история.

Она связана с животными: на съёмках команда полюбила кур и поросёнка, но ночью две лисицы побили всех зверей, а Куценко с командой сильно расстроились.

А однажды случилась страшная история: когда мы уже влюбились в наших животных, ночью пришли две лисицы и побили кур и одного поросёнка. Мы так расстроились, когда увидели это!

Куценко также поделился, что старался удерживать на съемках «образ серьёзного отца», поскольку большинство его коллег были значительно моложе. Несмотря на это, актёр всё равно нашёл общий язык с молодыми актёрами.