Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Однажды случилась страшная история»: Гоша Куценко — о съёмках в «Хуторе»

«Однажды случилась страшная история»: Гоша Куценко — о съёмках в «Хуторе»
Комментарии

Известный российский актёр Гоша Куценко в недавнем интервью поделился опытом съёмок в комедийном сериале «Хутор». Во время производства, отметил артист, случилась страшная история.

Она связана с животными: на съёмках команда полюбила кур и поросёнка, но ночью две лисицы побили всех зверей, а Куценко с командой сильно расстроились.

А однажды случилась страшная история: когда мы уже влюбились в наших животных, ночью пришли две лисицы и побили кур и одного поросёнка. Мы так расстроились, когда увидели это!

Куценко также поделился, что старался удерживать на съемках «образ серьёзного отца», поскольку большинство его коллег были значительно моложе. Несмотря на это, актёр всё равно нашёл общий язык с молодыми актёрами.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android