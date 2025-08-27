Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились новые кадры второго сезона мультсериала для взрослых «Отель «Хазбин»

Появились новые кадры второго сезона мультсериала для взрослых «Отель «Хазбин»
Комментарии

Студия SpindleHorse Toons опубликовала свежие кадры второго сезона мультсериала для взрослых «Отель «Хазбин». На них можно увидеть главных действующих персонажей.

События второго сезона продолжат историю после финального эпизода из первого сезона, где развернулась масштабная, кровавая и фатальная для некоторых персонажей битва. Впрочем, многие её участники так или иначе уцелели!

Свежие кадры нового сезона мультсериала

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Премьера первого сезона состоялась 19 января 2024 года. 26 июля 2024 года было объявлено, что мультсериал продлён до четвёртого сезона. Новый сезон мультсериала стартует на HBO Max уже 29 октября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android