Появились новые кадры второго сезона мультсериала для взрослых «Отель «Хазбин»

Студия SpindleHorse Toons опубликовала свежие кадры второго сезона мультсериала для взрослых «Отель «Хазбин». На них можно увидеть главных действующих персонажей.

События второго сезона продолжат историю после финального эпизода из первого сезона, где развернулась масштабная, кровавая и фатальная для некоторых персонажей битва. Впрочем, многие её участники так или иначе уцелели!

Свежие кадры нового сезона мультсериала

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Фото: SpindleHorse Toons

Премьера первого сезона состоялась 19 января 2024 года. 26 июля 2024 года было объявлено, что мультсериал продлён до четвёртого сезона. Новый сезон мультсериала стартует на HBO Max уже 29 октября.