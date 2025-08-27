Стали известны причины отмены сериала «Крысы» про Цири из «Ведьмака»

Издание Redanian Intelligence опубликовало новый материал, посвящённый сериалу «Крысы» — спин-оффу «Ведьмака» от Netflix. Планировалось, что шоу расскажет историю банды «Крысы», куда некоторое время входила Цири. Однако съёмки шоу подозрительно быстро завершились летом 2023 года, с тех пор о нём не было никакой информации.

Как сообщают инсайдеры, съёмки «Крыс» оказались настоящей катастрофой для Netflix. После просмотра ранних кадров топ-менеджеры стриминга свернули производство, опасаясь повторения ситуации с провалом сериала «Ведьмак: Происхождение», который рассказывал историю появления самого первого ведьмака. Шоу получило очень низкие оценки от критиков и зрителей, повредив бренду в целом.

Сейчас фрагменты из «Крыс» превратили во флешбэки в четвёртом сезоне «Ведьмака». Шоу с Лиамом Хемсвортом вместо Генри Кавилла вернётся уже до конца 2025 года, однако Netflix до сих пор не показал трейлер продолжения.