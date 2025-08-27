Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Microsoft закрыли головной офис на сутки из-за протестов внутри компании

В Microsoft закрыли головной офис на сутки из-за протестов внутри компании
Аудио-версия:
Комментарии

26 августа в офисе Microsoft произошла чрезвычайная ситуация. Сразу несколько активистов внутри компании проникли в офис президента Брэда Смита в Редмонде и саботировали практически весь рабочий день. Об этом сообщает издание The Verge.

Протестующие не просто заняли кабинет топ-менеджера, но и вели трансляцию на Twitch в течение нескольких часов. Они требовали от Microsoft разорвать контракты с правительством Израиля, обвиняя менеджмент в неких «преступлениях против всего человечества».

Интересно, что инцидент произошёл спустя несколько дней после того, как в головном офисе Microsoft арестовали некоторых сотрудников компании. Тогда в полиции отмечали, что протестующие «начали вести себя слишком агрессивно» и могли навредить другим людям в здании.

Материалы по теме
«В этом и есть парадокс успеха»: глава Microsoft — о масштабном увольнении сотрудников
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android