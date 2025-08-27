В Microsoft закрыли головной офис на сутки из-за протестов внутри компании

26 августа в офисе Microsoft произошла чрезвычайная ситуация. Сразу несколько активистов внутри компании проникли в офис президента Брэда Смита в Редмонде и саботировали практически весь рабочий день. Об этом сообщает издание The Verge.

Протестующие не просто заняли кабинет топ-менеджера, но и вели трансляцию на Twitch в течение нескольких часов. Они требовали от Microsoft разорвать контракты с правительством Израиля, обвиняя менеджмент в неких «преступлениях против всего человечества».

Интересно, что инцидент произошёл спустя несколько дней после того, как в головном офисе Microsoft арестовали некоторых сотрудников компании. Тогда в полиции отмечали, что протестующие «начали вести себя слишком агрессивно» и могли навредить другим людям в здании.