Просмотры второго сезона «Уэнсдей» серьёзно отстают от показателей первого сезона
Онлайн-кинотеатр Netflix поделился результатами второго сезона «Уэнсдей» спустя три недели после выхода. Мистический сериал собрал 79 млн просмотров за две недели, а на третьей добрал около 13 млн просмотров. Сейчас общие показатели второго сезона шоу составляют 92 млн просмотров.

Таким образом, второй сезон шоу серьёзно отстаёт от показателей первого сезона. За этот же срок он собрал 150 млн просмотров, хотя тогда и были доступны все восемь эпизодов вместо четырёх у продолжения. При этом примерно в то же время у шоу произошёл резкий бум популярности из-за танца главной героини — он завирусился в TikTok и других видеоплатформах.

Вторая половина сезона «Уэнсдей» выйдет 3 сентября — зрителей ждут ещё четыре эпизода. Вполне возможно, что после выхода финальных серий рейтинги продолжения резко вырастут.

