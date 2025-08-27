Скидки
Фильм «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу не выйдет в России 4 сентября
Кинокомпания Global Film объявила о переносе фильма «Эдем». Лента Рона Ховарда должна была выйти в кинотеатрах России 4 сентября, однако этого не произойдёт «по не зависящим от неё обстоятельствам». Это уже второй перенос фильма, изначально он должен был выйти в российский прокат 14 августа. Новой даты релиза у «Эдема» пока нет.

Лента повествует о людях, которые решили отделиться от общества и переехать на остров. Однако их ход жизни нарушается, когда к коммуне присоединяется новая девушка. Теперь группу ждут заговоры и таинственные убийства.

Главную роль в картине сыграла звезда «Балерины» и «Достать ножи» Ана де Армас. В ленте также снялись Джуд Лоу («Молодой папа»), Ванесса Кирби («Фантастическая четвёрка: Первые шаги»), Сидни Суини («Эйфория») и Даниэль Брюль («Гонка»). Режиссёром выступил Рон Ховард — автор фильмов «Игры разума» и «Нокдаун».

