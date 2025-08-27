«С каждым матчем всё лучше»: S1mple оценил свою форму в CS 2 и высказался о новичке FaZe

Звезда CS 2 и участник состава BC.Game Александр s1mple Костылев подвёл итоги своей текущей формы и прокомментировал новичка FaZe Clan — Якуба jcobbb Пьетрушевского, который недавно заменил в составе опытного EliGE. Его слова приводит портал Escorenews.com:

Я становлюсь с каждым матчем всё лучше и лучше. Видел только хайлайты jcobbb. Достойный, но ему будет тяжело заменить EliGE.

Команда BCGame, за которую выступает s1mple, недавно вылетела с ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #1, уступив OG в нижней сетке. Матч завершился со счётом 1:2: 13-4 на Mirage, 11-13 на Nuke и 5-13 на Ancient.