Valve исправила анимации — для CS 2 вышло важное обновление
В ночь на 27 августа Valve выпустила свежий патч для Counter-Strike 2, основное внимание в котором было уделено улучшению карты Ancient и исправлению анимации ножей. Размер обновления составил 870 Мб. Одним из ключевых моментов патча стало исправление багов с ножами — теперь анимации работают корректно.
Изменения
- Восстановлены визуальные ориентиры для закидывания гранат на Ancient
- Исправлены различные ошибки с застреванием на Ancient
- Исправлены проблемы с анимациями классического ножа, стилета, ножа-бабочки, когтя, складного ножа и штык-ножа
- Исправлено падение производительности при появлении следов от пуль
- Скорость изменения угла обзора теперь влияет на целевые модели просмотра зрителя точно так же, как она влияет на модели просмотра локального игрока
- Исправлен случай, когда цикличные анимации осмотра оружия не отображались у зрителей
- Исправлен случай, когда подбор игры обходил ночную Ancient
- Удалены устаревшие спрайтовые частицы вылетающих гильз
- Исправлен случай, когда накладывающиеся друг на друга облака дыма преждевременно гасили огонь «Молотова»
