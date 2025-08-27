Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve исправила анимации — для CS 2 вышло важное обновление

Valve исправила анимации — для CS 2 вышло важное обновление
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 27 августа Valve выпустила свежий патч для Counter-Strike 2, основное внимание в котором было уделено улучшению карты Ancient и исправлению анимации ножей. Размер обновления составил 870 Мб. Одним из ключевых моментов патча стало исправление багов с ножами — теперь анимации работают корректно.

Изменения

  • Восстановлены визуальные ориентиры для закидывания гранат на Ancient
  • Исправлены различные ошибки с застреванием на Ancient
  • Исправлены проблемы с анимациями классического ножа, стилета, ножа-бабочки, когтя, складного ножа и штык-ножа
  • Исправлено падение производительности при появлении следов от пуль
  • Скорость изменения угла обзора теперь влияет на целевые модели просмотра зрителя точно так же, как она влияет на модели просмотра локального игрока
  • Исправлен случай, когда цикличные анимации осмотра оружия не отображались у зрителей
  • Исправлен случай, когда подбор игры обходил ночную Ancient
  • Удалены устаревшие спрайтовые частицы вылетающих гильз
  • Исправлен случай, когда накладывающиеся друг на друга облака дыма преждевременно гасили огонь «Молотова»
Ropz хочет больше патчей!
Ropz назвал серьёзную проблему Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android