Valve исправила анимации — для CS 2 вышло важное обновление

В ночь на 27 августа Valve выпустила свежий патч для Counter-Strike 2, основное внимание в котором было уделено улучшению карты Ancient и исправлению анимации ножей. Размер обновления составил 870 Мб. Одним из ключевых моментов патча стало исправление багов с ножами — теперь анимации работают корректно.

Изменения

Восстановлены визуальные ориентиры для закидывания гранат на Ancient

Исправлены различные ошибки с застреванием на Ancient

Исправлены проблемы с анимациями классического ножа, стилета, ножа-бабочки, когтя, складного ножа и штык-ножа

Исправлено падение производительности при появлении следов от пуль

Скорость изменения угла обзора теперь влияет на целевые модели просмотра зрителя точно так же, как она влияет на модели просмотра локального игрока

Исправлен случай, когда цикличные анимации осмотра оружия не отображались у зрителей

Исправлен случай, когда подбор игры обходил ночную Ancient

Удалены устаревшие спрайтовые частицы вылетающих гильз

Исправлен случай, когда накладывающиеся друг на друга облака дыма преждевременно гасили огонь «Молотова»