Сериал Монстр. История Эда Гейна (2025) — дата выхода, когда выйдет, постер, о чём будет

Брутальный постер сериала «Монстр. История Эда Гейна» от Netflix — премьера 3 октября
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный постер сериала «Монстр. История Эда Гейна». Продолжение антологии о различных серийных убийцах от Райана Мёрфи выйдет уже 3 октября.

Фото: Netflix

«Монстр. История Эда Гейна» станет уже третьим сезоном большой антологии от Netflix. Продолжение расскажет историю одноимённого серийного убийцы, который совершал кровавые преступления в 1950-х в штате Висконсин. Реальную личность на экране воплотил Чарли Ханнэм, звезда «Сынов анархии».

Между тем Netflix уже работает над четвёртым сезоном антологии «Монстр». Продолжение расскажет историю Лиззи Борден, которая орудовала в конце 1800-х.

