Российский снайпер из академии G2 по CS 2 присоединился к MIBR

К составу бразильского клуба MIBR по Counter-Strike 2 присоединился российский снайпер Климентий kl1m Кривошеев. Об этом организация сообщила 26 августа на официальных страницах в соцсетях. Игрок перешёл на правах аренды из академии G2 Esports — G2 Ares — и уже в ближайшее время дебютирует за новую команду.

Kl1m занял место Рафаэля saffee Косты, который выступал за MIBR более двух лет. За это время команда добилась ряда заметных результатов, включая участие на Perfect World Shanghai Major 2024 и BLAST.tv Austin Major 2025, а также выход в полуфинал ESL Pro League Season 20.

Первым испытанием для российского игрока станет участие в ESL Challenger League Season 50 в южноамериканском регионе.

Текущий состав MIBR: