Рынок скинов CS 2 бурно растёт, несмотря на ограничения Valve

Капитализация рынка скинов в Counter-Strike 2 вновь достигла отметки в $ 5 млрд, в третий раз за 2025 год. Об этом известно с помощью аналитического сервиса Pricempire, отслеживающего активность как на официальных, так и сторонних торговых площадках.

Фото: Pricempire

С начала года рынок показал впечатляющий рост на 40 %, несмотря на нестабильность и вмешательства со стороны крупных «коллекционеров». Однако, как отмечают аналитики, закрепиться на уровне в $ 5 млрд индустрии пока не удаётся.

У рынка игры был спад в июле, после того как 16 числа Valve внедрила систему Trade Protection, по которой все обменянные предметы блокируются для дальнейших транзакций на 7 дней. Это нововведение резко снизило торговую активность, и капитализация рынка просела примерно на $ 600 млн.

Датамайнер о будущем CS 2
«CS 2 потребует ещё несколько лет, чтобы стать как CS:GO»: Thour — о будущем игры
