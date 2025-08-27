«Я устал от фильмов»: Дензел Вашингтон признался, что больше не смотрит кино

Американский актёр Дензел Вашингтон рассказал, что вообще перестал смотреть фильмы. Двукратный обладатель «Оскара» заявил, что с каких-то пор не следит за индустрией из-за ощущения общей усталости.

За свою карьеру Вашингтон снялся в более чем 40 картинах, и это повлияло на отношение актёра к кинематографу. Актёр отметил, что снялся «в слишком большом количестве фильмов».

Я не смотрю фильмы. Это правда. Я не смотрю фильмы, я не хожу в кино. Можно сказать, что я устал от фильмов, да. Я сыграл в слишком большом количестве фильмов, наверное, больше 50!

Ближайшим проектом Вашингтона станет триллер «Сверху вниз» — это вольный ремейк культового экшена «Рай и Ад» Акиры Куросавы. Лента вышла в ограниченный прокат 22 августа, а уже 5 сентября она доберётся до онлайн-кинотеатра Apple TV+.