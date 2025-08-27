«В чём смысл?» Режиссёр «Гарри Поттера» — о схожем костюме Хагрида в сериале от HBO

Американский режиссёр Крис Коламбус поделился своим позитивным негодованием по поводу будущего сериала «Гарри Поттер». Недавно постановщик «Философского камня» и «Тайной комнаты» наткнулся на фотографии со съёмок шоу с Хагридом в исполнении Ника Фроста.

Коламбуса поразило, насколько костюм персонажа походит на то, что носил Робби Колтрейн в саге от Warner Bros. В то же время это польстило режиссёру, ведь именно его команда придумала основные костюмы для всей франшизы.

Я увидел в интернете фотографии Ника Фроста в роли Хагрида в новом «Гарри Поттере». И на нём точно такой же костюм, который мы создали для Хагрида! Какая-то часть меня подумала: «В чём смысл? Я думал, что шоу от HBO будет совсем другим, но оно уже походит на первый фильм. В то же время для меня это очень лестно, ведь это именно тот костюм Хагрида, который разработали мы. Отчасти это своего рода дежавю, и мне не терпится увидеть, как они обойдутся с оригинальным материалом.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.