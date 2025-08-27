Скидки
Бесплатные игры PS Plus Essential на сентябрь 2025 года — Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder

В сентябре в PS Plus раздадут Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder
Аудио-версия:
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в сентябре 2025 года. Все игры можно будет забрать со 2 сентября.

В этот раз в сервис добавят три проекта: приключение Psychonauts 2, головоломку Viewfinder и культовый симулятор фермера Stardew Valley.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в сентябре 2025 года

  • Psychonauts 2 — продолжение культовой игры Тима Шейфера, где главным героям необходимо пройти через опасные лабиринты разума друзей и врагов, чтобы одолеть жестокого злодея-экстрасенса.
  • Viewfinder — популярная головоломка от студии Sad Owl, где для прохождения уровней необходимо проецировать фотографии на реальный мир.
  • Stardew Valley — одна из самых высоко оценённых игр в Steam в виде симулятора фермера.

Фото: Sony

