На YouTube появилась функция «Хайп» для поддержки блогеров

На видеоплатформе YouTube появилась новая функция — «Хайп». Её анонсировали ещё в прошлом сентябре, и сейчас опция доступна в 39 странах.

С помощью новой функции юзеры могут «голосовать» за видео своих любимых авторов, чтобы их контент чаще замечали — для этого на главной странице YouTube даже появилась отдельная кнопка. Главным условием выступает то, что число подписчиков на канале блогера не должно превышать 500 тысяч человек .

Чем больше «хайпа» видео получает, тем выше оно поднимается в новой таблице лидеров в топе-100 «хайповых» видео недели. Любой зритель может «хайповать» видео до трёх раз в неделю.

Фото: YouTube

Сейчас YouTube также тестирует платный «Хайп» в Бразилии и Турции. Пользователи этих стран могут финансово «хайповать» видео своих любимых блогеров, поднимая их в общем рейтинге популярных роликов.