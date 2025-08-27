Скидки
На YouTube появилась функция «Хайп» для поддержки блогеров
На видеоплатформе YouTube появилась новая функция — «Хайп». Её анонсировали ещё в прошлом сентябре, и сейчас опция доступна в 39 странах.

С помощью новой функции юзеры могут «голосовать» за видео своих любимых авторов, чтобы их контент чаще замечали — для этого на главной странице YouTube даже появилась отдельная кнопка. Главным условием выступает то, что число подписчиков на канале блогера не должно превышать 500 тысяч человек.

Чем больше «хайпа» видео получает, тем выше оно поднимается в новой таблице лидеров в топе-100 «хайповых» видео недели. Любой зритель может «хайповать» видео до трёх раз в неделю.

Сейчас YouTube также тестирует платный «Хайп» в Бразилии и Турции. Пользователи этих стран могут финансово «хайповать» видео своих любимых блогеров, поднимая их в общем рейтинге популярных роликов.

