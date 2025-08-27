Virtus.pro не справилась с GamerLegion в отборочных на BLAST Open London 2025 по CS 2

Коллектив Virtus.pro потерпел поражение от GamerLegion в рамках группы A закрытой квалификации к турниру BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 0:2, на карте Dust 2 VP уступила 7-13, а на Ancient — 9-13.

Команда Дениса electroNic Шарипова не смогла навязать борьбу сопернику и по ходу встречи неоднократно сталкивалась с трудностями в защите, особенно на второй карте. У GamerLegion уверенно действовали клатч-игроки, что обеспечило команде комфортный контроль над темпом всей серии.

Закрытые квалификации определяют участников BLAST Open London 2025 — одного из ключевых турниров второго полугодия. Соревнование пройдёт в столице Великобритании и соберёт сильнейшие команды мира, претендующих на крупный призовой фонд и рейтинговые очки сезона.