Virtus.pro не справилась с GamerLegion в отборочных на BLAST Open London 2025 по CS 2

Коллектив Virtus.pro потерпел поражение от GamerLegion в рамках группы A закрытой квалификации к турниру BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 0:2, на карте Dust 2 VP уступила 7-13, а на Ancient — 9-13.

CS 2. BLAST Open Fall 2025: Closed Qualifier . Группа A. 1/4 финала (верхняя сетка)
27 августа 2025, среда. 16:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
0 : 2
GamerLegion

Команда Дениса electroNic Шарипова не смогла навязать борьбу сопернику и по ходу встречи неоднократно сталкивалась с трудностями в защите, особенно на второй карте. У GamerLegion уверенно действовали клатч-игроки, что обеспечило команде комфортный контроль над темпом всей серии.

Закрытые квалификации определяют участников BLAST Open London 2025 — одного из ключевых турниров второго полугодия. Соревнование пройдёт в столице Великобритании и соберёт сильнейшие команды мира, претендующих на крупный призовой фонд и рейтинговые очки сезона.

