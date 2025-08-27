Китайская Yakult Brothers приглашена на The International 2025 вместо Gaimin Gladiators

Скидки
Все новости
Китайская Yakult Brothers приглашена на The International 2025 по Dota 2 вместо Gaimin Gladiators

Аудио-версия:
Valve объявила команду, которая заменит Gaimin Gladiators в списке участников The International 2025 по Dota 2. Последний инвайт получила Yakult Brothers из Китая, за которую выступают Boboka и Emo.

Организаторы не объяснили, почему была выбрана именно эта команда. Yakult Brothers заняла второе место в китайской квалификации. Ранее предполагалось, что инвайт получат OG, которая остановилась в шаге от победы в отборах в Европе.

Состав Yakult Brothers на TI14:

  • Цзинь flyfly Чжии;
  • Чжоу Emo Йи;
  • Сян BEYOND Чжэнхун;
  • Е BoBoKa Чжибао;
  • Чан Oli Чон Кин.

Ранее клуб Gaimin Gladiators заявил, что не сможет выступить на The International 2025 из-за конфликта с игроками. Сами игроки хотели выступить под другим названием, но не смогут сделать этого из-за контрактов.

