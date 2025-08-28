Появился новый постер фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса
Создатели фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса опубликовали его новый стильный постер с Эммой Стоун.
Проект расскажет, как двое сторонников теории заговора похищают главу крупной компании, веря, что она пришелец, намеревающийся уничтожить Землю.
«Бугония» — фантастическая комедия по сценарию Уилла Трейси. В фильме вместе со Стоун снялись Алисия Сильверстоун, Джесси Племонс и Эйдан Дельбис. Картина станет ремейком южнокорейского фильма «Спасти зелёную планету!
Мировая премьера состоится 28 августа 2025 года в рамках Венецианского кинофестиваля, а 24 октября этого года фильм выйдет в кинотеатрах США[
