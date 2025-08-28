Скидки
Команда каскадёров Джеки Чана занимается боевыми сценами в «Человеке-пауке 4»

Команда каскадёров Джеки Чана занимается боевыми сценами в «Человеке-пауке 4»
Культовый актёр Джеки Чан в интервью рассказал, что его профессиональная команда каскадёров участвует в постановке боевых сцен фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».

По словам Джеки, во время своего посещения Лондона он лично стал гостем съёмочной площадки кинокомикса.

Я ездил в Лондон на встречу и побывал на съёмочной площадке. Моя команда каскадёров Джеки Чана была занята на съёмках «Человека-паука». Я пришёл посмотреть на их репетиции, и режиссёр был очень рад меня видеть.

В фильме подтверждено появление Халка в исполнении Марка Руффало и Карателя в исполнении Джона Бернтала.

Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года.

