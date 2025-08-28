Звезда «Мейр из Исттауна» Кейт Уинслет сняла свой первый фильм — фото со съёмок

Актриса Кейт Уинслет, звезда «Мейр из Исттауна», «Титаника» и других проектов, сняла свой первый полнометражный фильм. Это драма «Прощай, Джун».

В центре сюжета канун Рождества, когда три взрослых сестры и их брат узнают, что здоровье их матери Джун сильно ухудшилось. Сама Джун решает прожить этот этап жизни с юмором, честностью и любовью, чтобы не унывать и провести время с близкими.

Кадры и фото со съёмок

Фото: Netflix

За сценарий картины отвечает Джо Андерс, сын Кейт Уинслет. В фильме вместе с самой Уинслет сыграли Хелен Миррен, Джонни Флинн, Андреа Райзборо, Тони Коллетт и Тимоти Сполл.

Фильм выйдет 24 декабря на Netflix.