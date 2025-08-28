Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Мейр из Исттауна» Кейт Уинслет сняла свой первый фильм — фото со съёмок

Звезда «Мейр из Исттауна» Кейт Уинслет сняла свой первый фильм — фото со съёмок
Комментарии

Актриса Кейт Уинслет, звезда «Мейр из Исттауна», «Титаника» и других проектов, сняла свой первый полнометражный фильм. Это драма «Прощай, Джун».

В центре сюжета канун Рождества, когда три взрослых сестры и их брат узнают, что здоровье их матери Джун сильно ухудшилось. Сама Джун решает прожить этот этап жизни с юмором, честностью и любовью, чтобы не унывать и провести время с близкими.

Кадры и фото со съёмок

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

За сценарий картины отвечает Джо Андерс, сын Кейт Уинслет. В фильме вместе с самой Уинслет сыграли Хелен Миррен, Джонни Флинн, Андреа Райзборо, Тони Коллетт и Тимоти Сполл.

Фильм выйдет 24 декабря на Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android