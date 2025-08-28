Скидки
Известного телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали — Mash

Известного телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали — Mash
По данным издания Mash, известного телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали. После проведённых процедур телеведущего отправили домой.

Как утверждает Mash, результаты анализов телеведущего показали низкий гемоглобин на фоне онкологического заболевания, при этом состояние осложнялось язвой кишечника

По данным издания, это произошло ещё 5 августа, причина госпитализации — подозрение на кровотечение в ЖКТ. Оно не подтвердилось, у Дроздова диагностировали воспаление поджелудочной.

Сейчас состояние Дроздова стабильное, никаких серьёзных проблем со здоровьем он так или иначе не испытывает.

На днях сообщалось, что телеведущего бросили обе дочери
Известного телеведущего Николая Дроздова бросили обе дочери — Mash
