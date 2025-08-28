Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки» сыграет Энтони Ипполито

По данным издания The Hollywood Reporter, Сильвестра Сталлоне в фильме о создании культового «Рокки» исполнит актёр Энтони Ипполито, ранее сыгравший Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца».

Питер Фаррелли, режиссёр комедий, получивший «Оскар» за фильм ««Зелёная книга»», поставит эту картину, которую Amazon MGM планирует выпустить в кинотеатрах.

Ипполито сыграет молодого Сильвестра Сталлоне в драме, основанной на реальной голливудской истории о неизвестном актёре с непоколебимой верой в то, что он не просто должен был написать «Рокки» — он должен был стать Рокки Бальбоа.