Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки» сыграет Энтони Ипполито

Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки» сыграет Энтони Ипполито
Комментарии

По данным издания The Hollywood Reporter, Сильвестра Сталлоне в фильме о создании культового «Рокки» исполнит актёр Энтони Ипполито, ранее сыгравший Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца».

Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съемках «Крестного отца». Питер Фаррелли, режиссёр комедий, получивший «Оскар» за фильм ««Зелёная книга»», поставит эту картину, которую Amazon MGM планирует выпустить в кинотеатрах.

Ипполито сыграет молодого Сильвестра Сталлоне в драме, основанной на реальной голливудской истории о неизвестном актёре с непоколебимой верой в то, что он не просто должен был написать «Рокки» — он должен был стать Рокки Бальбоа.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android