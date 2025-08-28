Скидки
Вышел ремейк Metal Gear Solid 3

Сегодня состоялся релиз ремейка Metal Gear Solid 3. Игра уже доступна для покупки на PS5, Xbox Series и ПК. В ней есть поддержка русского языка в виде субтитров.

Создание обновлённой версии игры велось на движке Unreal Engine 5, поэтому графическая составляющая весьма впечатляет. Геймплей. Несмотря на технические улучшения, глобальных изменений в игровом процессе нет — разработчики сохранят структуру оригинала.

Также в ремейке появился режим Snake vs Monkey из оригинала. В нём Рой Кэмпбелл отправляет Солида Снейка на задание по поимке группы обезьян, устраивающих хаос в джунглях. Режим выступает кроссовером с серией Ape Escape от Sony Computer Entertainment.

Релизный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Ознакомиться с системными требованиями игры можно тут
Системные требования ремейка Metal Gear Solid 3
