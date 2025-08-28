Звезда «Трансформеров» Джош Дюамель готов сыграть в новой части франшизы

Звезда «Трансформеров» Джош Дюамель, который играл в фильмах серии Леннокса, в недавнем интервью рассказал, что готов вернуться к франшизе. К тому же Майкл Бэй, режиссёр картин серии, уже работает над новой частью.

Дюамель отметил, что Бэй — талантливый режиссёр, с которым он бы с радостью ещё раз поработал.

Майкл Бэй — талантливый чувак. Мне очень, очень, очень понравилось работать с ним. Мы сняли четыре таких фильма. Я поднялся по карьерной лестнице, знаете, начинал как кадет, а закончил как подполковник или что-то в этом роде. Так что кто знает. Стал бы я к этому моменту генералом? С радостью!

О ком конкретно пойдёт речь в новых «Трансформерах», Беллони не уточняет. Планируют ли франшизу перезапустить с нуля или продолжать её сиквелами, пока тоже трудно сказать.