Шоураннер «Сверхъестественного» рассказал, что в сериале могли перевернуть сюжет

Шоураннер «Сверхъестественного» рассказал, что в сериале могли перевернуть сюжет
«Сверхъестественное» — популярный сериал, рассказывающий о двух братьях, Дине и Сэме Винчестерах, которые колесят по США на автомобиле и помогают людям, попавшим в беду из-за сверхъестественных явлений: монстров, различных чудовищ и даже богов.

Концепция сериала полюбилась фанатам, однако шоураннер последних сезонов Эндрю Дабб рассказал, что по одному из планов братья должны были стать знаменитыми, поскольку вели бы свою деятельность по борьбе с монстрами публично, а не втайне, как в сериале.

От этой идеи в итоге отказались, чтобы не портить атмосферу приключения двух братьев и их тайну, которую они скрывают от всех людей — как и самих чудовищ, чтобы не сеять хаос и панику.

