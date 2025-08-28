У телеведущего Николая Дроздова нет серьёзных проблем со здоровьем

В последнее время издание Mash распространяет информацию о тяжёлом состоянии здоровья телеведущего Николая Дроздова. Как оказалось, данные неверные, как выяснило издание RT.

По данным жены Николая Дроздова, никаких серьёзных проблем со здоровьем у него нет.

Больше месяца прошло после операции на коленном суставе, но нормально, он ходит. Как ходил, так и ходит. Бывает, что они у мужа побаливают, но так было и раньше иногда. Пишут, что он не встаёт с постели, — неправда. Он ходит, на дачу вот собирается.

Супруга телеведущего отметила, что в свои 88 лет Дроздов не забывает и о работе. В планах — очередная лекция.