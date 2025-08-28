У телеведущего Николая Дроздова нет серьёзных проблем со здоровьем
Поделиться
В последнее время издание Mash распространяет информацию о тяжёлом состоянии здоровья телеведущего Николая Дроздова. Как оказалось, данные неверные, как выяснило издание RT.
По данным жены Николая Дроздова, никаких серьёзных проблем со здоровьем у него нет.
Больше месяца прошло после операции на коленном суставе, но нормально, он ходит. Как ходил, так и ходит. Бывает, что они у мужа побаливают, но так было и раньше иногда. Пишут, что он не встаёт с постели, — неправда. Он ходит, на дачу вот собирается.
Супруга телеведущего отметила, что в свои 88 лет Дроздов не забывает и о работе. В планах — очередная лекция.
Комментарии
- 28 августа 2025
-
13:55
-
13:45
-
13:00
-
11:56
-
11:18
-
10:17
-
10:01
-
09:25
-
08:48
-
08:04
-
07:43
- 27 августа 2025
-
21:33
-
20:10
-
20:06
-
19:23
-
18:40
-
18:29
-
17:54
-
17:39
-
17:24
-
17:22
-
16:54
-
16:52
-
16:40
-
16:12
-
15:31
-
15:17
-
14:53
-
14:20
-
13:35
-
12:48
-
12:09
-
11:20
-
10:53
-
10:02