Стартовали съёмки фильма «Приключения пингвинёнка» с Павлом Прилучным

Аудио-версия:
Начались съёмки фильма «Приключения пингвинёнка», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный.

В центре повествования – очаровательный пингвинёнок Кви, живущий в Московском зоопарке. Больше всех о нём заботится Анна – куратор пингвинов, которая включает ему любимые песни и в свободное время ведёт о пингвинёнке блог. Однажды в зоопарк приезжает известный зоолог, который сообщает, что Кви должен отправиться в другой город. Однако судьба даёт пингвинёнку шанс: во время перевозки происходит неожиданная авария, и он сбегает.

Фото со съёмок

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Режиссёром и сценаристом проекта выступает Ольга Амоль. Вместе с Прилучным в ленте снимаются Валентина Ляпина, Андрей Андреев, Роман Курцын, Диана Пожарская и Зоя Бербер.

Картина выйдет в прокат в 2026 году.

