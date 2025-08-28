Блогер MrBeast завершил съёмки второго сезона шоу «Игры Биста» с призовым в $ 5 млн

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон объявил о завершении съёмок реалити-шоу «Игры Биста». Производство заняло примерно полгода — в ближайшее время проект отправится на постпродакшен. Судя по всему, премьера шоу состоится в 2026 году.

Дональдсон заявил, что в продолжении сразятся умнейшие и сильнейшие люди планеты за всё тот же приз в $ 5 млн. Блогер также пообещал, что второй сезон окажется куда лучше первого.

Съёмки второго сезона «Игры Биста» завершены! Мы собрали самых сильных и умных людей на планете, которые сразятся за приз в $ 5 млн. Я в предвкушении, второй сезон получился в 10 раз лучше первого!

Beast Games («Игры Биста») — один из крупнейших проектов блогера MrBeast, выполненный совместно с Amazon. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где около 500 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания. Первый сезон шоу вышел зимой 2024 года и стал большим хитом для стриминга.