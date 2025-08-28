Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с блогером Ильёй Exile и Виталием Гогунским

Вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с блогером Ильёй Exile и Виталием Гогунским
Аудио-версия:
Комментарии

28 августа вышел новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Это уже очередной выпуск знаменитой передачи в 2025 году. Основной состав участников не изменился — новый «ЧБД» ведут Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Гостями же шоу в этот раз выступили популярный блогер Илья Exile и актёр Виталий Гогунский, звезда «Универа» и других проектов телеканала ТНТ.

Посмотреть ролик можно на официальном канале «Что было дальше?». Продолжительность выпуска составляет 1 час 53 минуты.

«Что было дальше?» — шоу, в котором комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Эмир Кашоков, Рустам Рептилод, Илья Макаров и Тамби Масаев в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй. В предыдущем выпуске поучаствовали Инстасамка, Moneyken и российский боец Александр Волков.

Материалы по теме
Глянцевый криминал для уставших домохозяек. Обзор фильма «Жизнь по вызову»
Глянцевый криминал для уставших домохозяек. Обзор фильма «Жизнь по вызову»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android