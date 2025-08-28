Вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с блогером Ильёй Exile и Виталием Гогунским

28 августа вышел новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Это уже очередной выпуск знаменитой передачи в 2025 году. Основной состав участников не изменился — новый «ЧБД» ведут Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Гостями же шоу в этот раз выступили популярный блогер Илья Exile и актёр Виталий Гогунский, звезда «Универа» и других проектов телеканала ТНТ.

Посмотреть ролик можно на официальном канале «Что было дальше?» . Продолжительность выпуска составляет 1 час 53 минуты.

«Что было дальше?» — шоу, в котором комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Эмир Кашоков, Рустам Рептилод, Илья Макаров и Тамби Масаев в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй. В предыдущем выпуске поучаствовали Инстасамка, Moneyken и российский боец Александр Волков.