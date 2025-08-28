Новые кадры второго сезона «Поколения «Ви» по «Пацанам» — премьера 17 сентября

Компания Amazon представила новые кадры второго сезона «Поколения «Ви». Продолжение спин-оффа «Пацанов» стартует 17 сентября в онлайн-кинотеатре Prime Video, в этот день выйдут сразу три эпизода. Остальные серии будут выходить еженедельно.

Фото: Entertainment Weekly/Amazon

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор. В продолжении также появятся Старлайт и Подводный из «Пацанов».

К своим ролям вернутся Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор и другие актёры. Второй сезон «Поколения «Ви» развернётся уже после событий четвёртого сезона «Пацанов», где супергерои захватили власть в США.